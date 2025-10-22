Dodgers y Azulejos se enfrentarán en una Serie Mundial inédita

Cuando el toletero Joe Carter conectó el último lanzamiento de la Serie Mundial en Canadá sobre la cerca del jardín izquierdo para conquistan el segundo título consecutivo de los Azulejos de Toronto, faltaban ocho meses y medio para que naciera Shohei Ohtani.

Los Azulejos vuelven al Clásico de Otoño por primera vez desde 1993 y recibirán a Ohtani y a los Dodgers en el partido inaugural del viernes por la noche, con Los Ángeles intentando convertirse en el primer campeón que repite el cetro en un cuarto de siglo.

Cuando la Serie Mundial estuvo por última vez al norte de la frontera, la Era de los Esteroides apenas comenzaba, las analíticas avanzadas eran ciencia ficción y los juegos completos se lanzaban aproximadamente dos veces al mes.

Aunque los Dodgers pueden ser los favoritos, los Azulejos tienen a todo un país detrás de ellos.

“Siempre sientes el peso del mundo en las decisiones que tomas, pero cuando sientes a un país, a veces se pone un poco complicado. Sexta entrada con las bases llenas y nadie fuera y Aaron Judge bateando, sientes que la gente en (la provincia de) Nueva Escocia quiere venir a asesinarte”, expresó el manager de Toronto, John Schneider, a principios de la postemporada.

Toronto alberga el partido inaugural porque terminó la temporada regular con 94 victorias, una más que los Dodgers.

“Simplemente tienen a todos sus muchachos encendidos Están anotando siete, ocho, diez carreras por juego, así que es difícil detenerlos. Están haciendo las tres facetas del juego”, comentó el campocorto de Los Ángeles, Mookie Betts.

Los Ángeles es el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009, que perdieron ante los Yankees de Nueva York en seis juegos. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees ganaron tres seguidos de 1998 a 2000. La brecha es la más larga en la historia del béisbol, superando el récord anterior entre los Yankees de 1977-78 y los Azulejos de 1992-93.