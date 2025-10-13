Dodgers y Milwaukee inician lucha por ir a la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan por el derecho a representar a la Liga Nacional en la próxima Serie Mundial 2025, que promete espectáculo, poder al bate y pitcheo de élite.

Los Dodgers, que vienen de eliminar a los Philadelphia Phillies en una intensa Serie Divisional MLB 2025, llegan con la motivación de buscar otro título y consolidar su dominio en la MLB, mientras los Cerveceros regresan a una Serie de Campeonato por primera vez desde 2018, tras vencer a los Chicago Cubs en un duelo que se definió en el quinto juego.

Con ambos equipos en gran momento y rosters repletos de estrellas, la serie promete ser un choque entre experiencia y hambre de gloria.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputa al mejor de siete juegos, con el formato 2-3-2. Esto significa que el equipo con mejor récord en la temporada regular (los Cerveceros de Milwaukee) juega los dos primeros encuentros en casa, mientras que los Dodgers de Los Ángeles reciben los siguientes tres (si son necesarios), antes de regresar a Milwaukee para los decisivos, también si son necesarios.

Los Cerveceros tuvieron el mejor registro de las Grandes Ligas con 95 y 67 y además ganaron los seis compromisos que disputaron ante Dodgers de Los Angeles. Esas podrían ser dos razones para que los dirigidos por Pat Murphy partan como favoritos en esta llave.

Pero no podemos dejar de un lado a los californianos, vigentes campeones, que tienen al fenómeno Shohei Ohtani y un cuerpo te abridores que ya hizo lo que quiso con los Filis de Filadelfia.