Don Bosco celebra sus Juegos Deportivos Estudiantiles

El deporte colegial en el corregimiento de Don Bosco tiene un importante espacio desde ayer miércoles 1 de octubre, con la celebración de los Juegos Deportivos Estudiantiles.

Esta actividad deportiva, que se extenderá hasta el 24 de octubre, reune a más de 650 jóvenes estudiantes, con edades entre los 11 y los 17 años, pertenecientes a los diez colegios ubicados en el corregimiento de Don Bosco.

Los jóvenes estudiantes participan en diversas disciplinas deportivas, como el atletismo, en sus diferentes modalidades, además del fútbol, baloncesto, voleibol, entre otras.

La sede principal de los eventos de estos Juegos Deportivos Estudiantiles del corregimiento de Don Bosco es el Complejo Deportivo Roberto Kelly, instalación que cuenta con todas las facilidades para desarrollar estas competencias.

Un aspecto relevante es que el certamen atlético tendrá su punto culminante con la celebración de una maratón de 7 kilómetros el 24 de octubre, siendo una de las máximas exigencias competitivas en el deporte de pista y campo.

Los Juegos Deportivos Estudiantiles del corregimiento de Don Bosco cuentan con el respaldo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Alcaldía del distrito capital, quienes junto con la Junta Comunal de Don Bosco, que preside el Representante Pier Janson, han concebido estas competencias en busca de nuevos valores dentro del talento deportivo del corregimiento.