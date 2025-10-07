Drake Maye lidera a Patriots en victoria

Drake Maye lideró a los Patriots en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo de 52 yardas del novato Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills de Buffalo el domingo por la noche, dejando a la NFL sin un equipo invicto cinco semanas después del inicio de la temporada.

Stefon Diggs tuvo diez recepciones para 146 yardas para los Patriots (3-2) en su primer juego en Buffalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024.