Deportes - 07/10/25 - 12:00 AM

Drake Maye lidera a Patriots en victoria

Drake Maye lideró a los Patriots en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo de 52 yardas del novato Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills de Buffalo el domingo por la noche, dejando a la NFL sin un equipo invicto cinco semanas después del inicio de la temporada.

Stefon Diggs tuvo diez recepciones para 146 yardas para los Patriots (3-2) en su primer juego en Buffalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024.

