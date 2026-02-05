Drake Maye y Sam Darnold, dos caminos distintos se enfrentan en el Súper Bowl

Drake Maye y Sam Darnold llegaron a la NFL de manera similar con la tercera selección general del draft, encargados de ser los quarterbacks franquicia para equipos en apuros.

Sus caminos hacia el Súper Bowl no podrían ser más diferentes.

Maye busca unirse a Peyton y Eli Manning como los únicos quarterbacks seleccionados entre los primeros nueve de los últimos 36 drafts en ganar un Súper Bowl con el equipo con el que debutaron como profesionales. Peyton Manning lo ganó todo en su novena temporada con Indianápolis y Eli Manning en su cuarta con los Giants de Nueva York después de ser adquirido en un intercambio el día del draft con San Diego.

Apenas dos de los otros 55 mariscales de campo tomados entre los primeros nueve del draft desde 1990 ganaron un Súper Bowl con cualquier equipo, con Trent Dilfer haciéndolo en Baltimore después de ser seleccionado por Tampa Bay y Matthew Stafford con los Rams de Los Ángeles después de ser elegido por Detroit.

Maye busca emular a Russell Wilson, Ben Roethlisberger, Tom Brady y Kurt Warner como los únicos mariscales de campo en ganar un Súper Bowl en sus dos primeras temporadas, siendo Roethlisberger el único seleccionado en la primera ronda en lograrlo.

Mientras que el éxito de Maye ha sido inmediato, el de Darnold ha sido todo lo contrario.