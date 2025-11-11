Duelo de panameños en semifinales de conferencia de la MLS

El volante Aníbal Godoy, del San Diego FC, y el defensa Carlos Harvey, del Minnesota United FC, se enfrentarán con sus respectivos equipos en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), luego de superar la primera ronda de los playoffs del fútbol estadounidense.

La llave de las semifinales, que será a partido único, se disputará el lunes 24 de noviembre a las 10 de la noche (hora de Panamá) en el Snapdragon Stadium, estadio del San Diego FC. El ganador avanzará a la final de conferencia ante el ganador de la llave de Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC, que jugarán el 22 de noviembre.

Por el momento, tanto Godoy como Harvey están con la Selección Nacional de Panamá para los últimos dos encuentros de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, en el que Panamá buscará sellar su pase al Mundial de 2026.