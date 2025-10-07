Edgar Yoel Bárcenas: ‘Tenemos que darle vuelta a la situación’

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá cumplió ayer su segundo día de entrenamiento con miras a su partido de Eliminatoria Mundialista ante El Salvador este viernes en el Estadio Cuscatlán, de San Salvador.

Previo a la práctica, la cual tuvo como sede la cancha del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, el extremo Edgar Yoel Bárcenas fue el designado para hablar con los medios, destacando que si logran corregir los aspectos en que fallaron en el mes de septiembre se deben obtener buenos resultados.

“Hemos visto vídeos de El Salvador, sabemos como juegan, es cuestión de estar concentrado, meter corazón y todo lo que nos faltó en septiembre, para estar más cerca de ganar", señaló Bárcenas.

El jugador perteneciente al Mazatlán FC de la liga de México agregó que el grupo se encuentra muy bien y con la única consigna de darle vuelta a la situación con mucha fe y humildad.

Luego de que en el primer día de entrenamiento asistieron 11 jugadores, ayer se sumaron jugadores como Michael Amir Murillo, Jorge Gutierrez, Ismael Díaz y Cristian Martínez.