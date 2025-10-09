Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

Egipto ganó y clasificó al Mundial 2026

El triunfo de la selección de Egipto por 3-0 ante la de Yibuti ha significado la clasificación del equipo de Mohamed Salah para el Mundial 2026 y, con ello, la confirmación del billete número 19 de los 48 disponibles para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Egipto es el tercer país, después de Marruecos y Túnez, de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en lograr el pase a la próxima fase final de la Copa del Mundo, en la que el combinado egipcio no comparecía desde la de Rusia 2018.

