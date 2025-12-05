Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Después de una maratónica audiencia de casi 10 horas, la jueza Josefa Monforte dictó medidas cautelares a los principales involucrados en la Operación "Nodriza", la investigación que desarticuló un presunto cartel familiar dedicado al tráfico de drogas.

César Caicedo Asprilla, su hermano Carlos, y los colombianos Fanor Shaik y Albeiro Velasco deberán cumplir arresto domiciliario o reportes periódicos, mientras que otros miembros de la organización, como Plinson Moreno, Dimas Meléndez Ojo y Rolando Ramírez, tendrán que presentarse ante las autoridades con regularidad.

La Fiscalía describió a los acusados como un grupo consolidado por lazos familiares: hermanos y cuñados involucrados en la venta y transporte de drogas. Sin embargo, los defensores cuestionaron la evidencia presentada, alegando que muchas incautaciones mencionadas corresponden a operaciones anteriores y a personas ya juzgadas.

Entre los momentos más llamativos, un taxista de 66 años, de aperllido Ramírez, aseguró ante la jueza que no entendía por qué estaba imputado, pues solo trabajaba conduciendo su vehículo. Otro acusado, Dimas Meléndez Ojo, señalado de tener varios carros relacionados con drogas, según la Fiscalía, apenas gana $10 diarios.

La investigación se basó principalmente en vigilancia y seguimiento, sin escuchas telefónicas ni agentes encubiertos, y los informes mostraban fotos de reuniones en cafeterías de Panamá Oeste.

A pesar de esto, la Fiscalía argumentó que César Caicedo, dueño de seis embarcaciones pesqueras, y Fanor Shaik, vinculado a un negocio de frigorífico, eran los cabecillas de la organización.

Tras 10 horas de audiencias, la decisión final dejó a los líderes bajo arresto domiciliario y al resto de los imputados cumpliendo reportes periódicos.