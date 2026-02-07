El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

El Barcelona resolvió con autoridad el desafío que le planteó el Mallorca en el Spotify Camp Nou, imponiéndose 3-0 gracias a los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, resultado que permite al conjunto dirigido por Hansi Flick mantenerse como líder sólido de LaLiga con cuatro puntos de ventaja.

El equipo balear mostró orden y competitividad durante la primera mitad, dificultando la circulación azulgrana con un sistema defensivo compacto. Sin embargo, como ha sido tendencia esta temporada, el Barça elevó su rendimiento tras el descanso y terminó dominando con claridad.

Un inicio incómodo para el Barcelona

El Mallorca logró neutralizar durante varios minutos el juego interior del conjunto catalán, apoyado en la movilidad de Jan Virgili, el poder físico de Vedat Muriqi y la creatividad de Pablo Torre.

El Barcelona tuvo dificultades para generar peligro ante la presión rival y el marcaje sobre Lamine Yamal, aunque comenzó a encontrar espacios por la banda izquierda con Marcus Rashford.

Lewandowski abre el marcador

La insistencia azulgrana dio resultado en el minuto 29, cuando Lewandowski firmó una acción de gran calidad técnica dentro del área para marcar el 1-0, su décimo gol en LaLiga y el decimotercero de la temporada.

A partir de ese momento, el control del partido pasó a manos del Barcelona, que acumuló llegadas antes del descanso.

Lamine Yamal confirma su gran momento

En la segunda mitad, el dominio del Barça fue total. Tras varias ocasiones claras, Lamine Yamal amplió la ventaja en el minuto 61 con un disparo preciso desde la frontal.

El joven talento suma cinco partidos consecutivos marcando y se consolida como una de las figuras emergentes de LaLiga.

Marc Bernal sentencia el triunfo

Cuando el encuentro se acercaba al final, Marc Bernal culminó una gran acción individual desde el mediocampo para sellar el 3-0 definitivo en el minuto 84, confirmando el sólido presente del Barcelona y su ambición por el título.

Con esta victoria, el conjunto de Hansi Flick refuerza su liderato y envía un mensaje contundente en la lucha por LaLiga, mientras el Mallorca deberá recomponerse tras una derrota que refleja la diferencia de eficacia en los momentos clave.