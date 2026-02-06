Adulto mayor muere desangrado tras cortarse el brazo accidentalmente

Panamá- Un inesperado accidente casero cobró la vida del adulto mayor de 72 años, José Aquiles Saavedra, en Las Margaritas de Atalaya, provincia de Veraguas.

Todo ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del jueves, cuando Saavedra se encontraba realizando trabajos de soldadura para arreglar una cerca de ciclón en su propiedad.

Según narró su hija, Don José estaba realizando unos cortes con una flexible cuando, de pronto, el equipo patinó y lo cortó en el brazo izquierdo. La herida fue muy grave, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Veraguas 'Dr. Luis Chicho Fábrega'.

Lamentablemente, casi dos horas después del accidente casero, y pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió, Don José murió en el área de trauma del hospital, pues había perdido mucha sangre.