Sucesos - 06/2/26 - 04:19 PM

¡Santo! Hombre muere en un 'push botton' mientras hacía el delicioso

Extraoficialmente se indica que las autoridades conocieron este trágico hecho luego de que la mujer que acompañaba a la víctima dio aviso a la Policía Nacional.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, murió este viernes dentro de una casa de ocasión ubicada en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Se presume que la pareja estaba teniendo relaciones sexuales cuando ocurrió el hecho.

Personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentó en la escena para efectuar el levantamiento del cadáver.

Será a través del examen de necropsia que se determinará la causa de la muerte del hombre.

 

