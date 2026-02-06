Panamá sigue invicto en Serie de las Américas

Panamá, representado por las Águilas Metropolitanas, logró su segunda victoria en igual cantidad de salidas en la Serie de las Américas que se disputa en Venezuela.

Este viernes, las Águilas Metropolitanas vencieron 7-1 a Curazao. El lanzador ganador por Panamá fue el exgrandes ligas panameño Darío Agrazal, quien lanzó seis entradas completas en las que permitió cuatro hits y dio seis ponches.

El brasileño Heitor Tokar lo relevó trabajando tres entradas de una carrera, dos imparables, una base por bolas y cinco ponches para apuntarse el salvamento.

A la ofensiva sobresalieron por Panamá Carlos Mosquera de 4-2, Carlos Xavier Quiroz de 4-2, Ariel Serrano de 1-1, Isaías Velásquez de 1-1, David Rodríguez de 4-1 y Gabriel Noriega de 4-1.

Panamá aseguró el encuentro con un rally de cinco carreras en la parte baja del séptimo episodio.

Las Águilas Metropolitanas, actuales campeones de este torneo, tendrán fecha libre este sábado y su próximo encuentro será el domingo 8 de febrero cuando enfrenten a Colombia a la 1:30 de la tarde en el Estadio Monumental de Caracas.

En la serie de las Américas participan además de Panamá, Curazao, Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba y Venezuela.