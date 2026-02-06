Que un chusco me informa que un grupo de abogados está recopilando información para mandar al Ministerio Público sobre la publicación de noticias falsas para joder a empresas que participaban en licitaciones y favorecer a otras. Dice que una exdirectora de un medio de la 12 de Octubre y sus sicarios de la desinformación están temblando.

Que Chapman recomienda a los que no les gusta pagar impuestos que se pongan al día, porque si no lo hacen, la inteligencia artificial los va a encontrar. Que alguien le pase el dato al tío Bobby.

Que el que anda cogido, porque apenas se recogieron 66 firmas en el proceso de revocatoria de mandato contra Mayer, es Blandoncito. Sus tiraderas de puyas no sirvieron de nada.

Que por ahí corre el rumor de que desde Gringolandia están requiriendo a Saúl Méndez. ¡Xuxa! Yo no sabía que el camarada estaba entre los comunistas más sonados en el norte.

Que La Brujita como que anda cabreada porque el Gobierno decidió acabar con la espera y echar a andar el nuevo Oncológico. Ahora le anda buscando la quinta pata al gato, hablando de supuestas opacidades y otras yerbas aromáticas, cuando, hoy por hoy, debería celebrar que por fin los pacientes con cáncer tendrán instalaciones dignas. Pero así es la pobreza de espíritu de algunos que siempre lo han tenido todo: les molesta que se beneficie y dignifique a la gente.

Que en la Cuevita se aprobó la ley que castiga la violencia psicológica sin distinción de sexo, que impulsó el Amigo Fiel. ¡Los hombres también sufrimos!

Que, hablando de zurdos, Richard Morales anda exigiéndole al Ministerio Público que inicie una investigación en Panamá por el escándalo de Jeffrey Epstein porque asegura que los tentáculos del pedófilo llegaron hasta acá. Si el MP no ha hecho nada por el escándalo de los albergues del SENNIAF durante el GobierNito, ¿crees tú que harán algo por una vaina que pasó hace años?

Que por ahí van a proponer una iniciativa para que los contratos de concesiones con el Estado sean revisados por la Corte antes de entrar en vigor para evitar que los mismos sean tumbados 15, 20 y hasta 30 años después. Sería una vaina así como un control previo de constitucionalidad.

Que ahora Irma está promocionando en sus redes como un gran logro personal y del municipio haber pintado un paso peatonal en Pan de Azúcar. ¡Taquilla time!

Que Cirilo Salas renunció oficialmente al cargo de Secretario General del Partido Popular y su lugar será tomado por Nelson Solís.

Que, aunque algunos empresarios se quieran mantener pesimistas, no se puede ocultar que la economía ha mejorado, como dijo Franklin Robinson; si se miran las cifras, ha aumentado la venta de autos, actividades de esparcimiento y la llegada de turistas. Hay optimismo en la población de que la cosa va a mejorar todavía más.

Que Bolota dio a entender en la Cuevita que los ojos de una madre tienen casi la misma efectividad que una prueba de ADN a la hora de que un hombre quiera saber si un hijo es suyo o no. Mi compadre dice que llevará a su mamá al hospital el día del parto para salir de dudas de una vez.

Que corre el rumor de que Alejandro Alejo Rondón, sobrino de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se encuentra en Panamá.