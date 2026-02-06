Concacaf tendrá seis cupos directos al Mundial 2030

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció que tendrá seis plazas de clasificación directa en la Copa del Mundo de 2030 y una séptima estará disponible como parte de un playoff intercontinental.

Concacaf hizo su anuncio el viernes, aunque FIFA no parece haber anunciado la asignación de cupos de cada confederación y el presidente de la confederación sudamericana (Conmebol) ha propuesto expandir el torneo nuevamente a 64 naciones.

NO DEJES DE LEER: Adalberto 'Coco' Carrasquilla será baja dos semanas por lesión

La oficina de medios de FIFA dijo en un correo electrónico que estaba investigando si se había decidido la asignación de las confederaciones.

Concacaf dijo el viernes que la clasificación comenzará en septiembre de 2027 con sus equipos clasificados del 14 al 35 jugando una primera ronda de ida y vuelta, con goles totales.

Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con sus 13 naciones mejor clasificadas. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro equipos y cada nación jugará seis partidos, en octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

NO DEJES DE LEER: El Besiktas hace oficial contratación del panameño Michael Amir Murillo

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a una ronda final de 12 naciones, que se jugará en junio de 2028, y septiembre y octubre de 2029. Habrá tres grupos en la ronda final, y cada nación jugará seis partidos. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán para una Copa del Mundo de 2030 que se llevará a cabo principalmente en España, Portugal y Marruecos, con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.