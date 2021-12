El Barcelona da lástima

El Bayern Múnich se impuso por 3-0 al Barcelona con goles de Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala, y apeó de la Liga de Campeones a los azulgranas, que deberán conformarse con disputar la Liga Europa.

Müller hizo el primero de cabeza en el minuto 34 y Sané amplió la distancia en el 43 con un disparo lejano. Musiala puso el 3-0 definitivo a puerta vacía en el 62. La mejor ocasión de gol del Barça fue un disparo alto de Ousmane Dembélé en el primer tiempo.

Nueva etapa

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "hoy empieza una nueva etapa" para el conjunto azulgrana tras caer eliminado en el Allianz Arena.

"La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores", añadió en declaraciones a Movistar+.

Xavi admitió que se va del partido "cabreado" porque "el Barça no merece esto" y que "ahora la Liga Europa" es "la realidad y hay que competir". "El objetivo del Barça es ganar todos los partidos", sentenció.

Buscarán ganar la Liga Europa

El defensa del Barcelona Ronald Araujo dijo que el objetivo del conjunto azulgrana "ahora es ganar la Liga Europa".

"Hay que competir contra los equipos que están allí, hay que tener pensamientos positivos. Es una lástima, porque veníamos muy ilusionados para poder pasar. La eliminación no es cosa de este partido, es de antes", manifestó el uruguayo en declaraciones a Movistar+.

Según Araujo, el de este miércoles "es un resultado muy amplio y el Bayern tuvo ocasiones para ampliar más". De todas maneras, consideró que el Barça empezó "bien" en el primer tiempo, "pero ellos tuvieron dos ocasiones y las metieron".

"Creo que no estamos entre los mejores de Europa, sino hubiésemos pasado", admitió el central. "Pero confío en el equipo para lo que queda de temporada. Pudimos haber sentenciado la clasificación en el partido del Benfica", añadió.