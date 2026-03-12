El Bodø/Glimt sigue dando sorpresas y ganó en la ida

El cuento de hadas protagonizado por el Bodø/Glimt no ha terminado.

Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán han quedado a la zaga del pequeño club noruego. Ahora las esperanzas del Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones penden de un hilo.

El Bodø/Glimt —que juega al norte del Círculo Polar Ártico y es el más septentrional en la historia de la Liga de Campeones— aprovechó al máximo jugar el partido de ida en casa y se fue al descanso ganando 2-0 con el tanto de penal de Sondre Fet y el gol de Ole Blomberg.

Kasper Hogh anotó a los 71 para dejar a su equipo al borde de la siguiente ronda.