Deportes - 12/3/26 - 12:00 AM

El Bodø/Glimt sigue dando sorpresas y ganó en la ida

El cuento de hadas protagonizado por el Bodø/Glimt no ha terminado.

Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán han quedado a la zaga del pequeño club noruego. Ahora las esperanzas del Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones penden de un hilo.

El Bodø/Glimt —que juega al norte del Círculo Polar Ártico y es el más septentrional en la historia de la Liga de Campeones— aprovechó al máximo jugar el partido de ida en casa y se fue al descanso ganando 2-0 con el tanto de penal de Sondre Fet y el gol de Ole Blomberg.

Kasper Hogh anotó a los 71 para dejar a su equipo al borde de la siguiente ronda.

Te puede interesar

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

 Marzo 11, 2026
Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

 Marzo 11, 2026
multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

 Marzo 11, 2026
Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

 Marzo 11, 2026
Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí