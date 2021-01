El boxeo panameño está listo para retornar

El boxeo panameño está listo para volver a la actividad. El promotor Diego Victoria, de la empresa G&V Entertainment y hasta el momento el único autorizado para organizar eventos de este deporte en Panamá, confirmó su primera cartilla del año 2021 para el mes de febrero.

“Todo está listo. Tenemos el hotel, montaje, patrocinio, la transmisión de la televisión, los atletas que verán acción en el programa y el protocolo de bioseguridad que pondremos en ejecución y que ya está aprobado por el Ministerio de Salud”, manifestó Victoria, quien tiene como socios a la empresa High Level Boxing, de Edwin González y Roberto Mora.

Además de realizar los eventos a puertas cerradas, una de las principales medidas de salud que están en el protocolo de bioseguridad de la empresa G&V Entertainment será el de realizar pruebas de hisopado 48 horas antes del evento a todos los atletas que conformen la cartilla y a sus entrenadores. La prueba será hecha por el laboratorio clínico VDC P T Y.

Victoria adelantó que uno de los pleitos confirmados será el del panameño Leroy “El Sensacional” Estrada ante el costarricense David “Medallita” Jiménez, quienes disputarán los cetros Fecarbox (CMB) y Fedelatin (AMB) del peso mosca.

Otros pleitos serán entre Johnn Valencia (Panamá) vs Jhonatan Irizarry (Puerto Rico); Jonny Garay (Panamá) vs René Santiago (Puerto Rico); y Edwin Gamboa (Panamá) vs Jean Rivera (Puerto Rico).

Debido a la pandemia del coronavirus, el boxeo en Panamá se había paralizado desde marzo de 2020, año en que solo se efectuaron dos funciones, siendo la última el 8 de febrero, casualmente organizada por la empresa G&V Entertainment.