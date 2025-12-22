Sucesos - 22/12/25 - 12:35 PM

Tragedia en Dolega: adulto mayor muere atragantado con carne

Personas que se encontraban en el lugar intentaron darle primeros auxilios al señor, pero, de todas formas, falleció en el lugar antes de que llegaran los paramédicos.

 

Panamá- Un adulto mayor de 76 años murió atragantado con un pedazo de carne mientras consumía alimentos en un quiosco ubicado a un costado del Bar Tres Estrellas, en la orilla de la vía hacia Boquete, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

El comisionado Luis Hernández, de la zona policial de Chiriquí, confirmó que personas que se encontraban en el lugar intentaron darle primeros auxilios al señor, pero, de todas formas, falleció en el lugar antes de que llegaran los paramédicos.

Pese a que no hubo mano criminal involucrada en esta lamentable tragedia, el Ministerio Público inició una investigación sumaria.

