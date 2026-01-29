Deportes - 29/1/26 - 12:00 AM

El Brujas eliminó al Marsella de Murillo

El Brujas goleó en casa al Olympique de Marsella (3-0), del panameño Michael Amir Murillo y consiguió situarse entre los 24 primeros al término de la primera fase de la Liga de Campeones para poder disputar, al contrario que los visitantes tras un fatídico desenlace, los dieciseisavos de final de la competición europea.

Murillo fue titular en el encuentro pero fue reemmplazado al munuto 53’. En el encuentro el Brujas le endosó a los visitantes dos goles en los primeros once minutos de juego, dejando prácticamente en la lona a un Marsella al que le costó arrancar al inicio del juego.

