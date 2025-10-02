‘El equipo está positivo para ir en busca de los tres puntos’

Panamá no tiene otra opción que ganar el partido ante Corea del Sur para mantener sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Fútbol que se disputa en Chile.

El equipo de Panamá está consiente de que solo vale la victoria sobre los asiáticos. Uno de los jugadores que destacó la importancia del encuentro fue el portero Sean Deane.

“Es un partido importante. El equipo está positivo para buscar los tres puntos y seguir en carrera a la clasificación”, manifestó Dean al departamento de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Dean agregó que el mundial no ha sido fácil para Panamá y prueba de ello han sido los encuentros que han sostenido con Paraguay y Ucrania.

“Los dos partidos han sido intensos, el equipo ha luchado y esperemos que ante Corea del Sur podamos sacar la victoria”, agregó el arquero.

En el día de ayer, la selección nacional descansó en su hotel de concentración y se espera que hoy jueves tenga una práctica para el partido de mañana, el cual está programado para las 3 de la tarde (hora de Panamá).