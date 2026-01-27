El FC Barcelona traspasa a Dro al PSG

El Barcelona ha anunciado el traspaso de Pedro Fernández ‘Dro’ al París Saint-Germain, después de que el joven centrocampista no haya aceptado el acuerdo de renovación que le había propuesto el club catalán al alcanzar la mayoría de edad. Según la entidad parisina el jugador ha firmado hasta 2030.

En un comunicado, el club catalán ha confirmado el acuerdo con el club parisino sin detallar las cifras de la operación, que, según han informado varios medios, se habría cerrado por unos 8,2 millones de euros.