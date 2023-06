"El impacto de Messi en Miami superará al de Pelé y Beckham"

El argentino Diego Valeri, excompañero de Lionel Messi en la Albiceleste, consideró este viernes en una entrevista con la Agencia EFE que el impacto de Leo en el Inter Miami y en el fútbol estadounidense superará al de Pelé y al de David Beckham: "Esto va a ser único y no tiene punto de comparación".

Valeri, toda una gloria de los Portland Timbers, coincidió con Messi en la selección sub-20 de Argentina y en la preparación de la Copa América de 2011. También lo enfrentó en su etapa en el Almería en un partido perdido 0-8, con triplete de la Pulga, contra el Barcelona de Pep Guardiola. "Jugó a un nivel que nunca había visto", reconoció.

Está convencido de que el Inter Miami y la MLS le darán a Messi un cariño que no recibió en su etapa en el París Saint Germain y que, a nivel deportivo, el fútbol estadounidense le permitirá llegar a alto nivel competitivo a la Copa América de 2024 y al Mundial de 2026.

En una entrevista exclusiva con la Agencia EFE, Valeri, ahora comentarista de la MLS en Apple TV, cuenta su experiencia personal al lado de Messi y por qué su fichaje por el Inter Miami puede cambiar la historia del 'soccer'.

Pregunta: El fichaje de Messi es un momento histórico para el fútbol estadounidense. ¿Cree que se puede comparar con la llegada del brasileño Édson Arantes do Nascimento 'Pelé' a los New York Cosmos de la NASL o a la de Beckham a los Galaxy?

Respuesta: Para mí no tiene punto de comparación, esto va a ser único. Va a ser único por el momento de la MLS. Está en un momento en el que no estaba en esa época. Estamos hablando del mejor jugador de la historia y en un momento de la liga en la que hay una estructura distinta a lo que fue en esos momentos.

Es un jugador que es campeón del mundo, que elige venir, que elige proyectarse. El acuerdo con Apple va a proyectar mundialmente el fútbol de Estados Unidos. Viene el Mundial, la Copa América, hay muchas cosas por las que esto será único e incomparable. Va a ser único y no tiene punto de comparación.

P: Usted coincidió con Messi en la selección argentina. ¿Cómo es su relación con él y que le impactó de su juego?

R: Coincidimos en la sub-20, unos días, cuando él llegó para ir al Mundial de Holanda. Compartí días con él en el grupo de las Olimpiadas, yo participé en ese viaje a Barcelona. Entrenamos unas semanas. Y luego en 2011 compartí con él en lo que fue la pretemporada de la Copa América.

Para mí lo más especial fue compartir la pretemporada de la Copa América, tenerlo tan cerca, poder compartir un juego en espacio reducido, ver cómo controlaba la pelota. Pude disfrutar esos detalles. Me sorprendió mucho cómo él llevaba la pelota tan pegada al pie, y para dar un pase no impactaba el balón, lo deslizaba porque tiene mucha fuerza. Son pequeñas cosas que uno aprecia verlas tan de cerca. Estamos hablando de historia.

P: También lo afrontó como rival en su etapa en el Almería.

R: Lo enfrenté en Almería, cuando me tocó jugar ese partido que nos hicieron 8 goles. Lo disfruté de adentro. Llegado el momento que ya nos estaban bailando, la verdad que estaba jugando a un nivel que hasta ese momento no se había visto.

Recuerdo que el técnico era Juanma Lillo, intentó preparar el partido para sacarle la pelota al Barcelona de Guardiola, intentar atacarlo. Pero no era sólo Messi, era David Villa, Pedro Rodríguez, era Andrés Iniesta, era Xavi Hernández, Thiago Alcántara...

P: ¿Qué le puso más contento de la llegada de Messi al Inter Miami?

R: Como argentino, lo que me pone más contento es que en la nota que él dio dijo que esta era su elección y que con su familia decidió esto. Creo que está tomando una decisión muy inteligente, la anunció de manera muy sencilla, como es él, como es su familia y su entorno. Cuando lo escuché me movilizó ese niño interior de querer verlo jugar y disfrutarlo tan de cerca.

P: ¿Por qué cree que eligió a la MLS?

R: Ve una liga competitiva, una liga y un espacio donde él puede venir a disfrutar su profesión. Quiere disfrutar de este momento de su vida, de su familia y eligió el lugar que le pareció indicado. Está hablando de lo que es la MLS y que en perspectiva de la Copa América y el Mundial, él ve un espacio competitivo.

P: En París no tuvo el cariño que le puede dar Miami.

R: El cariño ya se lo están haciendo sentir y todavía no ha llegado. Es tarea de todos que él pueda encontrar ese lugar de disfrute. Una gran diferencia que puede encontrar es ese sentimiento de gratitud que quizás en Francia, pasado un tiempo, no lo percibió. Esto acá va a pasar y se va a sostener en el tiempo, no creo que sea solo por la novedad.

Todo Estados Unidos se lo va a demostrar, no sólo por lo que significa en la historia del fútbol, sino porque es un ejemplo de profesionalidad y de persona.

P: El Inter Miami es colista en el Este. ¿Cómo cree que cambian las ambiciones del club con la llegada de Messi?

R: Esta liga tiene una particularidad. Rápidamente, con una racha de tres o cuatro partidos, te pones en condición de pelear el campeonato. Porque si vos entras a los 'playoffs', puedes pelear el campeonato. Y también están las semifinales de la Copa US Open, es otro trofeo.

