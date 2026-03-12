El París Saint Germain venció 5-2 al Chelsea

Tras caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes el año pasado, el PSG se cobró revancha.

Una ventaja de tres goles (5-2) tras el partido de ida dejó al equipo de Luis Enrique con un pie plantado en los cuartos de final.

Chelsea había igualado el partido en dos ocasiones, pero un error del portero Filip Jørgensen, que regaló el balón en el borde de su área a los 74 minutos, permitió a Vitinha elevar un disparo hacia el arco desguarnecido.

El suplente del PSG Khvicha Kvaratskhelia anotó dos veces más para dejar a Chelsea frente a una escarpada montaña por escalar de vuelta en Stamford Bridge.