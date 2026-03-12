Deportes - 12/3/26 - 12:00 AM

El París Saint Germain venció 5-2 al Chelsea

Por: París EFE -

Tras caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes el año pasado, el PSG se cobró revancha.

Una ventaja de tres goles (5-2) tras el partido de ida dejó al equipo de Luis Enrique con un pie plantado en los cuartos de final.

Chelsea había igualado el partido en dos ocasiones, pero un error del portero Filip Jørgensen, que regaló el balón en el borde de su área a los 74 minutos, permitió a Vitinha elevar un disparo hacia el arco desguarnecido.

El suplente del PSG Khvicha Kvaratskhelia anotó dos veces más para dejar a Chelsea frente a una escarpada montaña por escalar de vuelta en Stamford Bridge.

Te puede interesar

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

 Marzo 11, 2026
Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

 Marzo 11, 2026
multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

 Marzo 11, 2026
Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

 Marzo 11, 2026
Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí