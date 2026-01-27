Deportes - 27/1/26 - 12:00 AM

Eliminan a campeona vigente en Australia

Jessica Pegula eliminó a Madison Keys, su compañera de podcast y campeona defensora, del Abierto de Australia para asegurar una cita en los cuartos de final contra Amanda Anisimova, otro enfrentamiento completamente estadounidense.

Sus victorias en la cuarta ronda significan que cuatro estadounidenses alcanzaron los cuartos de final del cuadro femenino de individuales en Australia por primera vez desde 2001, cuando Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport lo lograron.

New England Patriots regresan al Súper Bowl

 Enero 26, 2026
Panamá busca segundo triunfo en Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

Enero 26, 2026
Raphinha, del Barcelona: 'Mi mejor momento está por llegar'

 Enero 26, 2026
Bulls retiran camiseta N.°1 de Derrick Rose

 Enero 26, 2026
Alcaraz y Djokovic avanzan a cuartos de final en Australia

 Enero 26, 2026

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Se escucha por ahí

Doble tragedia vial en menos de 24 horas

