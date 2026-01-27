Eliminan a campeona vigente en Australia

Jessica Pegula eliminó a Madison Keys, su compañera de podcast y campeona defensora, del Abierto de Australia para asegurar una cita en los cuartos de final contra Amanda Anisimova, otro enfrentamiento completamente estadounidense.

Sus victorias en la cuarta ronda significan que cuatro estadounidenses alcanzaron los cuartos de final del cuadro femenino de individuales en Australia por primera vez desde 2001, cuando Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport lo lograron.