Enner Valencia: 'Ecuador puede lograr cosas importantes'

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, autor de los dos goles que dieron a Ecuador la victoria contra Catar en el partido inaugural del Mundial de 2022 aseguró que había soñado con algo así.

"Sabíamos que iba a ser muy complicado, pero lo pudimos resolver muy rápido, nos encontramos con goles rápidos que nos ayudaron a manejar el partido", indicó el jugador del Fenerbache.

"Desde que salió el sorteo, estaba concentrado con mi club y vi que iba a jugar el partido inaugural he soñado muchas noches con poder ganar. Sabía que iba a ser un sueño para todos nosotros y afortunadamente he podido marcar", señaló.

Valencia se mostró convencido de que Ecuador puede "lograr cosas importantes" y "llegar lejos" a condición de que el equipo confíe en si mismo.

El atacante, que con estos goles rompió una mala racha de sequía goleadora, aseguró que no se vio afectado por las críticas.

"Cuando escuchas la prensa de Ecuador solo ves cosas negativas. Tratamos de que eso no entre, nos concentramos en el día a día, en nuestro trabajo. Estos son rachas, hay que vivir el momento, ahora hemos logrado tres puntos en un primer partido de un mundial, hay que seguir soñando, va a ser muy difícil.

Valencia, que se retiró renqueante a la hora de juego, se mostró confiado para poder estar en el siguiente duelo de Ecuador.

"Espero estar listo, tuve un pequeño golpe en la rodilla y el tobillo. Lo evaluaremos con los médicos y veremos qué tengo. Espero estar con el equipo en esta competición", dijo.

