Accidente de tránsito en Chiriquí deja dos fallecidos

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en Bella Vista, en Tolé, en la provincia de Chiriquí, dejó un saldo de dos víctimas fatales.

De acuerdo con algunos reportes, al parecer un camión articulado impactó a otro por detrás. El hecho se dio a las 3:00 a.m.

Una de las víctimas quedó atrapada en la cabina y la otra fue trasladada al hospital para recibir atención médica, pero al llegar no mantenía signos vitales.

Tras el hecho, las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección ocular, recolección de indicios y levantamiento del cadáver.