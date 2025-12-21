Nacional - 21/12/25 - 11:06 AM

Martinelli suelta misil en X y dispara contra un diario

Por: Redacción / Crítica s -

El expresidente Ricardo Martinelli volvió a las redes sociales con un mensaje cargado de señalamientos, publicado en su cuenta oficial de X, que muchos interpretan como un mensaje encriptado dirigido a viejos adversarios que, según él, siguen operando desde las sombras.

En su publicación, Martinelli arremete contra lo que llama un “diario extorsionador”, al que acusa de haber sido manejado por “dos hermanitos traviesos” que, según sus palabras, se dedicaban al lavado de dinero, en asocio con plataformas digitales y figuras a las que señala como jefes de sobornos locales.

El exmandatario asegura que ese medio, con una circulación diaria que cifra en 2 mil ejemplares regalados, no se sostiene solo, sino que estaría siendo financiado por un excolaborador suyo, con el objetivo de seguir lanzando lo que él describe como “salpiques”, calumnias e injurias contra su figura y contra el país.

Martinelli va más allá y afirma que detrás de ese financiamiento estarían resentidos sociales, personas a las que califica como aspirantes a "rabiblancos", a quienes acusa de querer destruir un país que, según él, ya no los toma en cuenta.

El mensaje, escrito en su estilo frontal y sin filtros, no menciona nombres directamente, pero deja algunas pistas pistas.

 

