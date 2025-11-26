Deportes - 26/11/25 - 12:00 AM

‘Es el mejor momento de mi carrera"

Estevao, la estrella del Chelsea a sus 18 años, aseguró que ha sido una "noche perfecta" y que el tanto que marcó ha sido el mejor momento de su carrera.

El brasileño, autor de tres goles en esta Champions, anotó el 2-0 en el triunfo por 3-0 contra los 'blaugrana' y después habló en los micrófonos de Amazon Prime.

"La verdad es que no tengo palabras para describir cómo me siento. Ha pasado todo muy rápido. Encontré un poco de espacio, vi el hueco y marqué. Ha sido un momento muy especial. Espero marcar muchos más. Ha sido definitivamente el mejor momento de mi carrera hasta ahora. Estoy muy feliz de que mi familia estuviera aquí para verlo", dijo el ex del Palmeiras.

