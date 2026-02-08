Que quien anda sofocado es Cachaza por la información que por ahí anda circulando de que recibió 150 melones a cambio de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China. Ese cuento es viejo, pero parece que le dolió que la Chatita sacara eso en su medio digital. Hasta cartita y todo mandó Cachaza a la embajada de China para, según él, aclarar el asunto. ¡No seas ridículo!

Que me cuentan que el hombre de Chitra de Calobre, conocido como el "Chuposo" Genarosky, no ha terminado de salir del problemón que tiene encima y ya está promoviendo saboteos, paros, tranques y demás hierbas en el Cuarto Puente, el Metro y la mina. Bien lo dice el refrán: "El chivo siempre jala pa' el corral".

Que, dice un jodedor, que después los suntruosos y saltacercas andan por allí llorando con sus discursos recalcitrantes y estériles de que son "Vistimas" de la persecución política. El pueblo los está viendo; en vez de joder, ayuden a crecer, mejorar y construir el país.

Que hay un ver… con eso de la venta de los boletos para ver a la “Sele” en el Mundial 2026. Muchos aficionados se quejan porque ni siquiera han podido acceder para comprar los boletos más baratos.

Que un abogado de la U afirma que si hay algo que ha quedado demostrado durante el juicio de Jodebrecht es que las donaciones que hizo la empresa brasileña fueron a parar en su mayoría a medios de comunicación ubicados en la 12 de Octubre. ¡Estaban sumando como los grandes!

Que por los lados de Paitilla hay gente yeyé cabreada por los niveles de ruido y escándalo provenientes del Club Unión. Hay quienes dicen que lo han convertido en un triste y burdo lugar de diversión nocturna. Padre santo.

Que, tras su intento fallido por hacerse con el negocio de la basura en San Miguelito, la empresa Pronto Aseo ahora busca ganarse el hueso para recoger los desechos por la zona este de la capital. ¡Andan desesperados por recoger… money!

Que un chusco de la Cuevita me jura y perjura que el pichón de dictador de Harvard no soportaba desde hace rato al diputado Saldaña y a la “repre” de Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo, ambos expulsados de Vamos, porque estos no compartían los valores de la coalición de andar promoviendo el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¡Mira tú!

Que, hablando de Harvard, el Pentágono dice que cortará lazos con esa universidad. La administración Trump la ve como una institución decadente, llena de ideologías globalistas y radicales. ¡A dónde fue a parar Juan Diego!

Que la tarde de ayer en Plaza Amador el teniente Joel Titts y el sargento Bernardo Jake, ambos del Cuerpo de Bomberos, salvaron la vida de uno de los viejitos que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se desarrollaba un partido de la liga Máster 70. Evitaron que una tarde de fútbol terminara en tragedia.

Que la periodista Carmen Boyd desmintió al medio digital de la Chatita. Le mandó a decir que difícilmente puede ser revocada una visa que no tiene desde 2016, año en que se le venció. ¿Qué pasó con esas fuentes, Flor?