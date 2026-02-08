Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

Los Seattle Seahawks tuvieron que esperar 11 años, pero finalmente consiguieron su revancha contra los New England Patriots.

Este domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, los Seahawks apalearon 29-13 a New England para reclamar el segundo Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

El título tiene un sabor especial para Seattle, venciendo al rival que hace 11 años le negó la gloria en el Súper Bowl XLIX en Glendale, Arizona, con una jugada grande de la defensiva al final del partido.

Esta vez no hubo final dramático, fue dominio de principio a fin por parte de los Seahawks, que mantuvieron presión constante sobre el quarterback Drake Maye, obligándolo a cometer errores que se tradujeron en entregas de balón.

Seattle aprovechó las pérdidas de balón de Maye y las convirtió en puntos que ayudaron a tomar una ventaja de la que New England no se pudo recuperar.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Súper Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.