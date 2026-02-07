Sucesos - 07/2/26 - 03:10 PM

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

De acuerdo con las autoridades, la mujer se mantiene estable, pero con algunos golpes producto de la caída.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Una mujer resultó herida tras caer desde un puente peatonal en el distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé. Las circunstancias aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Al instante, estamentos de seguridad y emergencia llegaron al lugar para brindar ayuda a la dama.

Según datos preliminares, los paramédicos evaluaron a la fémina y lograron estabilizarla. Se pudo conocer que, además, la mujer tiene 38 semanas de embarazo.

De acuerdo con las autoridades, luego fue trasladada al hospital Aquilino Tejeira. La mujer se mantiene estable, pero con fracturas en las piernas y golpes internos producto de la caída.


 

