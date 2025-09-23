Escogencia de selección para Mundial U-20 se basó en jugadores polivalentes

Una difícil decisión fue revelada ayer por Jorge Dely Valdés, técnico de la Selección Sub-20 de Fútbol, quien dio a conocer la lista de 21 jugadores que representarán a Panamá en el mundial de la categoría que tendrá como sede Chile y que iniciará este sábado 27 de septiembre.

En entrevista al departamento de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Dely Valdés explicó que debido a lo reducido de la lista que se puede llevar al mundial (solo son 21 y tres tienen que ser porteros) él y su cuerpo técnico tuvieron que inclinarse por jugadores que puedan jugar dos o tres posiciones.

“En ese sentido estamos tranquilos porque tenemos jugadores en la línea de defensa que también pueden jugar de volantes y eso es importante. En la parte ofensiva, también tenemos jugadores que pueden jugar como delanteros y extremos. Al final fue lo que más nosotros nos fijamos”, destacó Dely Valdés.

No obstante, el técnico panameño está consciente de que siempre habrá diferencias de opiniones en la escogencia de selecciones.

“Siempre cuando es tema de lista puede haber polémica, de quién puede estar o no pero lo que estamos en el día a día con los jugadores debemos de tomar una decisión”, señaló.

De acuerdo con el itinerario de la selección nacional, ayer tenía previsto en la tarde realizar su última práctica en el en el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota, campamento que tuvo Panamá para esta competencia desde el 1 de septiembre.

Hoy el onceno se trasladará a Viña del Mar, donde la selección panameña estará concentrada a cuatro días de su debut en el grupo B frente a Paraguay, este sábado 27 de septiembre a las 6 de la tarde (hora de Panamá).

Luego jugará el martes 30 de septiembre ante Ucrania y cierra la ronda de grupos el viernes 3 de octubre frente a Corea del Sur.