Que, por los lados de Burunga, la “repre” denuncia que se gastaron 6 melones en un tanque de agua que no ha servido de nada. ¿Ese atraco se habrá dado durante la administración de Cachaza o de Nito?

Que el Amigo Fiel le avisó a “Cocobolo” Cedeño que no le dará el voto para que el proyecto de ley sobre el derecho a réplica sea bajado a primer debate. Dice que hubo un debate amplio y les mandó a decir a los gremios periodísticos que ellos no están por encima del resto de los mortales.

Que el que anda calladito, después de la paliza que le dio el profe Bernal, es Lombana. Por acá queremos ver si es tan berraco y acepta la invitación para debatir que le hizo el catedrático.

Que varios abogados litigantes sostienen que el proyecto de ley que busca desjudicializar las sucesiones en Panamá, para que puedan hacerse a través de notarios, lo que va es a traer más juega vivo, complicaciones y enredos en materia de repartición de herencia. Que tome nota, la diputada regala panty.

Que un exfiscal del caso Odebrecht, que ya está fuera del MP, está siendo investigado por supuestamente haber engavetado documentos sensitivos que no incorporó oportunamente a procesos judiciales. ¡Santo padre!

Que la diputada Luz Urriola andaba ayer cabreada en la Cuevita por la evaluación médica que los abogados de “Chinito” Brands han solicitado para ver si logran cambiarle la detención en prisión a domiciliaria.

Que la Autoridad Marítima de Panamá comunicó que presentará oportunamente sus argumentos ante el tribunal donde se ventila el tema de los puertos y que, a partir de este momento, se reserva el derecho de no responder públicamente a las acusaciones de PPC hasta la conclusión del arbitraje.

Que, hablando de PPC, el “presi” anunció que pronto van a salir a relucir “bellezas” sobre dicha empresa. Me imagino que será como abrir una caja de Pandora de la que saldrán hasta serpientes.

Que un chusco indica que el movimiento político de Martín “sin visa” cuenta con la bendición y el patrocinio del Partido Comunista Chino. ¿Cómo?

Que un viejito nos informa que en la Policlínica de San Antonio faltan algunos medicamentos para controlar la hipertensión, como Amlodipina e Ibersortan. Ojo por allá, Dino.

Que, en lo que va del 2026, el MP ha recibido más de 900 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual, siendo las provincias de Panamá y Darién en las que se ha dado un incremento considerable.

Que desde que regresó al país, Juan Harvad no ha dejado de hacer proselitismo político, al más puro y duro estilo de los políticos de la vieja guardia que tanto criticaba. Por eso nunca uno debe decir que de esta agua no beberé.

Que el régimen iraní ahorcó al luchador Saleh Mohammadi y a otros dos individuos solo por estar vinculados a las protestas contra el régimen.