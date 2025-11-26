Deportes - 26/11/25 - 12:00 AM

España y Argentina jugarían como mínimo hasta la semifinal del Mundial 2026

Por: Redacción EFE -

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, separará a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA este martes en un comunicado.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, la 'protección' que los mantiene separados hasta la final desaparece.

En ese caso, España y Argentina podrían enfrentarse antes, con la semifinal como el primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes aún no se encontrarán en rondas previas, como los cuartos de final.

Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercero y el cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”.

La Federación explicó que se han establecido "dos vías separadas hacia las semifinales al elaborar el calendario de partidos" para distribuir a los cuatro equipos mejor clasificados de cara al Mundial que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.

Te puede interesar

Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

 Noviembre 25, 2025
Chauncey Billups se declara no culpable

Chauncey Billups se declara no culpable

 Noviembre 25, 2025
Panamá buscará sumar sus primeros puntos en Mundial de Futsal

Panamá buscará sumar sus primeros puntos en Mundial de Futsal

Noviembre 25, 2025
Abanderados de Juegos Bolivarianos suman medallas

Abanderados de Juegos Bolivarianos suman medallas

 Noviembre 25, 2025
Panamá presenta su delegación para Festival Paradeportivo

Panamá presenta su delegación para Festival Paradeportivo

 Noviembre 25, 2025

"De este modo, se garantiza que, en caso de ganar en sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrentarán antes de la final", aseguró la FIFA.

Además, la FIFA también ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para segurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito