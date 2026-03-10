¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Miles de estudiantes en Panamá amanecieron revisando internet este martes. El Ifarhu habilitó la consulta para saber quiénes quedaron preseleccionados en el Concurso General de Becas, uno de los programas más esperados por familias que dependen de ese apoyo para seguir estudiando.

Desde este martes 10 de marzo, los aspirantes pueden entrar al portal oficial www.ifarhuconcurso.gob.pa para verificar el resultado de esta primera etapa. Solo deben colocar el número de cédula completo, con guiones, tal como aparece en el documento de identidad.

Después de escribir la cédula, el sistema también pide la contraseña que el estudiante recibió el día que hizo su inscripción. Con esos datos se puede saber si quedó dentro de la lista de los que pasan a la siguiente fase del proceso.

Según datos oficiales del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en esta convocatoria participaron más de 151 mil estudiantes en el Concurso General de Becas. A eso se suman unos 11 mil aspirantes del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

Los participantes provienen de escuelas oficiales de todo el país y cursan estudios en primaria, premedia, media y universidad. Es uno de los procesos más grandes de apoyo educativo que se realiza cada año.

Las autoridades indicaron que, tras la evaluación, se espera beneficiar a cerca de 100 mil estudiantes, quienes recibirían ayuda económica para continuar sus estudios y evitar que abandonen las aulas por falta de recursos.