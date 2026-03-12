Panameño Alexander Durán tendrá dura prueba este sábado

El púgil panameño Alexander ‘El Zurdo de Oro’ Durán formará parte de la cartilla de este sábado 14 de marzo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá y en la que enfrentará al invicto dominicano Michael Ramírez.

El combate, pactado a 10 asaltos y 150 libras, será el coestelar de la función organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

‘El Zurdo de Oro’ Durán busca acabar con una racha negativa de tres derrotas consecutivas y se presentará con palmarés de 21 triunfos, tres derrotas y siete nocauts.

En su última pelea, realizada el 17 de enero de 2025, perdió por nocaut técnico en el cuarto asalto ante el colombiano Roiman Villa.

Por su parte, el dominicano Ramírez, de 26 años, se presentará a este combate con marca de 23 triunfos sin derrotas, incluyendo 17 nocauts.

Su último combate fue el pasado 29 de noviembre de 2025, en el que venció por nocaut técnico del primer round a su compatriota Thomas Méndez.