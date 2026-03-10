Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Panamá- ¡Apareció sano y salvo! Luego de que se emitiera una Alerta Amber por la desaparición del menor de 13 años, Joel Benjamín Villarreal Moreno, este fue ubicado por las autoridades en Boquete, Chiriquí.

La rápida acción de su padre, al denunciar el hecho, permitió que Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, la Fiscalía de Chiriquí y la Policía Nacional dieran con su paradero en menos de 36 horas desde que desapareció, gracias a imágenes de él captadas por el sistema de videovigilancia de Boquete, según detalló el fiscal superior Gustavo Barragán.

Familiares indican que el adolescente decidió irse a Boquete a trabajar, para colaborar en la economía de su hogar, ya que en la actualidad enfrenta algunas dificultades económicas.

El adolescente fue reportado como desaparecido ayer, ya que había salido de su casa, ubicada en la comunidad de Quiteño, en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, hacia el Colegio Félix Olivares, pero nunca llegó al plantel.

Su familia no se percató de su ausencia hasta después del mediodía de ayer, cuando no regresó a casa, por lo que emprendieron una jornada de búsqueda por diversos lugares de David, la terminal de transporte y el centro de salud, e incluso contactaron a sus compañeros y amigos. Sin embargo, no obtuvieron pistas sobre su paradero, por lo que interpusieron la denuncia por su desaparición.

El padre del menor indicó que ubicaron el pantalón y el suéter del uniforme escolar que él usaba en un árbol próximo a su residencia, pero no encontraron más nada, lo cual le causó mucha zozobra. Finalmente, la angustia terminó con el hallazgo del menor con vida.