Deportes - 12/3/26 - 12:00 AM

Irán no participaría en la Copa Mundial 2026

El ministro de deportes de Irán afirmó que el país no podrá participar en el próximo Mundial de Fútbol que se disputará en Norteamérica después de que Estados Unidos asesinara a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en su guerra en curso.

“Debido a las perversas acciones que han cometido contra Irán —nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han asesinado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos—, definitivamente no nos es posible participar en el Mundial”, declaró Ahmad Donyamali a la televisión estatal iraní.

