Deportes - 10/10/25 - 12:00 AM

Estados Unidos avanza en Mundial Sub-20

Estados Unidos se impuso a la subcampeona Italia 3-0 por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el que su figura Benjamín Cremaschi marcó un doblete.

Cremaschi marcó en los minutos 15 y 93 para pasar a liderar la tabla de goleadores del torneo con cinco dianas y Niko Tsakiris anotó en el 79 para conseguir la quinta clasificación consecutiva de Estados Unidos a los cuartos de final de este torneo tras avanzar en las ediciones de 2015, 2017, 2019 y 2023.

