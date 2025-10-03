Everardo Rose: ‘Siento que podíamos llegar más lejos en el torneo’

Una dolorosa derrota tuvo el Plaza Amador 2-1 ante el Real España de Honduras la noche del miércoles en la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, la cual le costó el invicto y la clasificación a las semifinales del torneo regional.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, se realizó en el Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El marcador global fue 2-2, tras la victoria 1-0 del club panameño en Honduras, pero los dos goles de visitante del Real España del miércoles fueron los que definieron el desempate.

“Siento que podíamos llegar más lejos pero hay que aceptar la decisión de Dios”, comentó luego del partido el delantero Everardo Rose, quien tuvo varias oportunidades de anotar, pero algunas de ellas fueron impedidas por el portero hondureño Luis ‘Buba’ López.

Rose, quien fue figura en el torneo agregó que ahora queda seguir trabajando para lograr la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf en el Play-In y mantener el ritmo en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).