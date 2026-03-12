Deportes - 12/3/26 - 12:00 AM

Fede Valverde: ‘Uno sueña siempre con noches así’

Por: Madrid EFE -

El uruguayo Fede Valverde, autor de los tres goles del triunfo del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, confesó que siempre soñó "con noches así", en un día de ensueño que, sin embargo, aseguró no ha sentenciado el pase a cuartos.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando aunque esta siendo una temporada difícil", dijo.

"Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo", añadió en Movistar+.

Fede desveló la táctica planeada y entrenada por Álvaro Arbeloa en los entrenamientos para sorprender al Manchester City, sin un 9 de referencia y con la llegada desde segunda línea del uruguayo.

"Intento llegar como me pide el entrenador desde segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en medio campo y entonces intenté atacar más. Mis compañeros me han dado balones increíbles y les agradezco. Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, sabíamos que habría espacios, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien", dijo.

Valoró Fede el trabajo y el compromiso de todos los jugadores que participaron en un partido que encaró el Real Madrid con siete bajas, y lamentó el penalti fallado por Vinícius.

Te puede interesar

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

Ministro de Deportes de Irán dice que selección no podrá disputar Mundial

 Marzo 11, 2026
Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

Alianza y el CAI se mantienen líderes del Clausura 2026 de la LPF

 Marzo 11, 2026
multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

multan a Luka Doncic por gesto a árbitro

 Marzo 11, 2026
Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

Panamá no estuvo efectivo con corredores en posición anotadora

 Marzo 11, 2026
Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

Panamá está lista para Premundial Femenino U-17

 Marzo 11, 2026

"Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernos y ayudarnos. Se notó cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos conseguir grandes cosas".

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí