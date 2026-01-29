Federación Panameña de Baloncesto presentará a su nuevo técnico

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) presentará oficialmente al entrenador Nelson Colón como el nuevo técnico de la Seleccón Nacional de este deporte.

El acto protocolar está programado para mañana viernes a las 10:30 de la mañana en el Auditorio del Comité Olímpico de Panamá, en Llanos de Curundu.

Colón reemplazará al argentino Gonzalo García, quien bajo su dirección, dejó a Panamá con un récord de 0-2 en el grupo D de la Eliminatoria Mundialista junto a Argentina, Uruguay y Cuba.

El nuevo seleccionador de Panamá lo acompaña una respetable hoja de vida, destacando el de Entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico (2021–2024), Juegos Olímpicos: París 2024, FIBA World Cup 2023, Entrenador de los Cangrejeros de Santurce (nombrado en 2024). Además ha sido cuatro veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020, 2022).