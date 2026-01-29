Deportes - 29/1/26 - 12:00 AM

Federación Panameña de Baloncesto presentará a su nuevo técnico

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) presentará oficialmente al entrenador Nelson Colón como el nuevo técnico de la Seleccón Nacional de este deporte.

El acto protocolar está programado para mañana viernes a las 10:30 de la mañana en el Auditorio del Comité Olímpico de Panamá, en Llanos de Curundu.

Colón reemplazará al argentino Gonzalo García, quien bajo su dirección, dejó a Panamá con un récord de 0-2 en el grupo D de la Eliminatoria Mundialista junto a Argentina, Uruguay y Cuba.

El nuevo seleccionador de Panamá lo acompaña una respetable hoja de vida, destacando el de Entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico (2021–2024), Juegos Olímpicos: París 2024, FIBA World Cup 2023, Entrenador de los Cangrejeros de Santurce (nombrado en 2024). Además ha sido cuatro veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020, 2022).

Te puede interesar

Barça clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Barça clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Enero 28, 2026
Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Enero 28, 2026
Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Enero 28, 2026
Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

 Enero 28, 2026
Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Enero 28, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"