FIBA suspende la candidatura de Rusia para el Europeo de 2025

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha decidido en su reunión de este miércoles suspender la candidatura de Rusia para el ​​EuroBasket de 2025.

Rusia era uno de los seis países de la lista de candidatos a organizar el Europeo, junto a Chipre, Finlandia, Hungría, Letonia y Ucrania.

El organismo tomó una serie de decisiones "con efecto inmediato" entre las que también figura "no permitir la participación de equipos rusos en competiciones de clubes FIBA ​​Europa hasta nuevo aviso y no permitir la participación de oficiales, árbitros y delegados".

De acuerdo con ello, en la temporada 2021-22 las competiciones de clubes FIBA ​​​​Europa "continuarán sin equipos rusos en la Euroliga Femenina, la Eurocopa Femenina y la Copa FIBA ​​Europa".

Tras la exclusión de UMMC Ekaterinburg, Dynamo Kursk y MBA Moscú de la Euroliga Femenina, los emparejamientos de cuartos de final y la lista de equipos clasificados para la Eurocopa Femenina se revisarán según la clasificación.

Como equipos en quinto lugar en los respectivos grupos, TTT Riga y Spar Girona, reemplazarán a UMMC Ekaterinburg y Dynamo Kursk en los cuartos de final de la Euroliga.

Mientras tanto, KSC Szekszard y Galatasaray reemplazarán a TTT Riga y Spar Girona en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina.

