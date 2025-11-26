Deportes - 26/11/25 - 12:00 AM

FIFA revela detalles del procedimiento para el Sorteo del Mundial 2026

Por: Redacción critica.com.pa@epasa.com -

La FIFA dio a conocer oficialmente el procedimiento que se utilizará para el Sorteo del Mundial 2026, el cual está programado para el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Tal como se había anunciado después de revelarse el último ránking mundial, Panamá estará en el bombo 3 junto a Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

En el bombo 1 estarán Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia, mientras que en el bombo 4 estarán Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de la repesca europea y los otros dos clasificados del torneo Intercontinental de la FIFA.

Panamá, por pertenecer a Concacaf, no podrá estar encuadrada en su grupo con ninguna otra nación de su área: Estados Unidos, México, Canadá, Curazao, Haití, además de Surinam y Jamaica en caso de que clasifiquen en el Torneo Intercontinental.

Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA. Por lo tanto, cuatro de los doce grupos contarán con dos de las 16 selecciones de la UEFA (incluidas las cuatro plazas de las eliminatorias de clasificación europeas).

