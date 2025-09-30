FIFA sanciona a El Salvador para partido ante Panamá

La FIFA sancionó a El Salvador con una multa de 62.715 dólares por las expresiones de racismo que sufrieron jugadores de Surinam el pasado 8 de septiembre en el partido en San Salvador, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, informó este lunes la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

La Fesfut detalló en un comunicado que las medidas impuestas son una multa de 50.000 francos suizos (62.715 dólares), "la cual deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación, que deberá ser aprobado por la FIFA".

Según la entidad, para el próximo partido oficial, que será ante Panamá el 10 de octubre, deberá disminuir el aforo aprobado en un 15 % "particularmente en las gradas detrás de las porterías".

"La FESFUT reitera su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con FIFA, Concacaf y demás organismos internacionales para garantizar que el fútbol salvadoreño se viva en un ambiente de respeto, igualdad y unidad", apuntó.

Las autoridades del fútbol salvadoreño indicaron que "cada insulto o acto discriminatorio afecta directamente a nuestra Selección Nacional y puede acarrear sanciones más severas, incluso la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales".

"Invitamos a la familia del fútbol a apoyar a nuestra Selección con pasión, alegría y respeto, demostrando al mundo que El Salvador sabe vivir el fútbol de manera positiva", concluye la misiva.