Flick destaca reacción en la segunda parte

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró crítico con la primera parte de su equipo frente al Copenhague y celebró la mejor versión que mostraron sus jugadores en segundo tiempo, cuando remontaron el tanto inicial del equipo danés (4-1) para sellar el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"No estoy muy contento con mi equipo en el primer tiempo; hemos estado mejor en el segundo. Tenemos que mejorar", analizó Flick.