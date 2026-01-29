Deportes - 29/1/26 - 12:00 AM

Flick destaca reacción en la segunda parte

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró crítico con la primera parte de su equipo frente al Copenhague y celebró la mejor versión que mostraron sus jugadores en segundo tiempo, cuando remontaron el tanto inicial del equipo danés (4-1) para sellar el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"No estoy muy contento con mi equipo en el primer tiempo; hemos estado mejor en el segundo. Tenemos que mejorar", analizó Flick.

Te puede interesar

Barça clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Barça clasifica directo a octavos de la Champions; Real Madrid a playoffs

Enero 28, 2026
Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Bills ascienden a su coordinador ofensivo

Enero 28, 2026
Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Umecit está en la cima de la LPF y deja en el fondo al Plaza Amador

Enero 28, 2026
Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

Equipo que tropiece hoy en la Champions puede quedar relegado a los playoffs

 Enero 28, 2026
Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz supera los cuartos de final del Abierto de Australia

Enero 28, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"