Fútbol concluye semana de prácticas para Centroamericanos

Además del Mundial Sub-20 de Fútbol que se realizará en Chile, esta categoría se prepara con otro equipo para los Juegos Deportivos Centroamericanos, los cuales se realizarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Ayer, este equipo, dirigido por exselección nacional Felipe Baloy, culminó ayer su segunda semana de entrenamiento con miras a la competencia de este deporte en el que tendrán que enfrentar a todos los países del área.

Los entrenamientos de este equipo se están llevando a cabo en el COS Sports Plaza y se espera que la otra semana continúen los microciclos de lunes a miércoles.

Acompañan a Baloy en el cuerpo técnico su asistente Wess Torres y el preparador físico Salvador Márquez.

La disciplina del fútbol masculino se jugará en las sedes del Estadio Cementos Progreso y Estadio Pinula Contreras, en Ciudad de Guatemala.

El equipo Panamá Sub-20 quedó ubicado en el grupo B junto a las selecciones de Costa Rica y Honduras, mientras que en el grupo A están Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan directo a la fase de semifinales.

Los mejores clasificados clasificarán directo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a disputarse en Santo Domingo, República Dominicana 2026, para seguir el camino rumbo a los XX Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.

