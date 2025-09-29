Deportes - 29/9/25 - 12:00 AM

Futsal femenino se prepara para Juegos Centroamericanos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El Futsal Femenino es una de las cinco modalidades del fútbol en las que Panamá competirá en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos, los cuales se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de julio.

Bajo el mando de la exseleccionada nacional Amarelis De Mera, el equipo panameño competirá con el objetivo de conquistar la medalla de oro ante Guatemala y Nicaragua en un torneo que a la vez le servirá para el mundial de esta modalidad del fútbol, en el que se ganaron su clasificación.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que los entrenamientos se están llevando a cabo en el Mañanitas Country Club.

“La evolución ha sido enorme. Pasamos de ser un grupo con poca experiencia en competiciones de alto nivel, a un equipo más maduro, con confianza y claridad de objetivos”, resaltó la técnica Amarelis De Mera, sobre la evolución que ha tenido el conjunto nacional a lo largo de estos últimos meses.

Por su parte, la jugadora Arianys Arguelles, destacó que el equipo está enfocado en los retos que se aproximan.

“Nos estamos preparando físicamente de la mejor manera. En cuanto a lo táctico, tenemos a 3 entrenadores que nos están preparando bien”, agregó.

Te puede interesar

El Real Madrid se come cinco goles ante el Atlético

El Real Madrid se come cinco goles ante el Atlético

 Septiembre 27, 2025
Selección Sub-23 de Béisbol está optimista de clasificar al mundial

Selección Sub-23 de Béisbol está optimista de clasificar al mundial

Septiembre 26, 2025
Juan Mosquera transmite la escuela del boxeo panameño a Japón

Juan Mosquera transmite la escuela del boxeo panameño a Japón

 Septiembre 26, 2025
Construcción de Estadio Mariano Bula tiene un avance del 70%

Construcción de Estadio Mariano Bula tiene un avance del 70%

 Septiembre 26, 2025
Sosa, primer campocorto de Filis en dar tres jonrones en un juego

Sosa, primer campocorto de Filis en dar tres jonrones en un juego

 Septiembre 26, 2025

Caroline Salinas, fue otra convocada que brindó sus impresiones luego de esta semana de entrenamientos.

“Sabemos que vienen los centroamericanos y el Mundial. Nosotras vamos a dejarlo todo para dejar a Panamá en alto. Es día a día, poner disciplina, todo el esfuerzo para representar bien al país”, explicó.

Los entrenamientos para la selección de futsal de Panamá continuarán hoy lunes 29 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde en el Mañanitas Country Club y se mantendrán hasta el viernes 3 de octubre, en el mismo horario.

Cabe destacar que ésta selección también competirá en el mundial de esta modalidad del fútbol, el cual se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Panamá le está robando el corazón

Panamá le está robando el corazón
Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto

Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto
Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio
Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas

Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas