Futsal femenino se prepara para Juegos Centroamericanos

El Futsal Femenino es una de las cinco modalidades del fútbol en las que Panamá competirá en los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos, los cuales se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de julio.

Bajo el mando de la exseleccionada nacional Amarelis De Mera, el equipo panameño competirá con el objetivo de conquistar la medalla de oro ante Guatemala y Nicaragua en un torneo que a la vez le servirá para el mundial de esta modalidad del fútbol, en el que se ganaron su clasificación.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que los entrenamientos se están llevando a cabo en el Mañanitas Country Club.

“La evolución ha sido enorme. Pasamos de ser un grupo con poca experiencia en competiciones de alto nivel, a un equipo más maduro, con confianza y claridad de objetivos”, resaltó la técnica Amarelis De Mera, sobre la evolución que ha tenido el conjunto nacional a lo largo de estos últimos meses.

Por su parte, la jugadora Arianys Arguelles, destacó que el equipo está enfocado en los retos que se aproximan.

“Nos estamos preparando físicamente de la mejor manera. En cuanto a lo táctico, tenemos a 3 entrenadores que nos están preparando bien”, agregó.

Caroline Salinas, fue otra convocada que brindó sus impresiones luego de esta semana de entrenamientos.

“Sabemos que vienen los centroamericanos y el Mundial. Nosotras vamos a dejarlo todo para dejar a Panamá en alto. Es día a día, poner disciplina, todo el esfuerzo para representar bien al país”, explicó.

Los entrenamientos para la selección de futsal de Panamá continuarán hoy lunes 29 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde en el Mañanitas Country Club y se mantendrán hasta el viernes 3 de octubre, en el mismo horario.

Cabe destacar que ésta selección también competirá en el mundial de esta modalidad del fútbol, el cual se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.