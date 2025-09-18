Gianna Woodruff busca entrar al medallero y hacer historia

La panameña Gianna Woodruff logró su primer objetivo de volver a una final de un mundial de atletismo (Tokio 2025) y mañana viernes (7:27 de la mañana hora de Panamá) buscará hacer historia cuando busque una medalla dentro de su especialidad, los 400 metros con vallas.

En el Mundial de 2022 (Eugene, Oregon, Estados Unidos), Woodruff logró estar en la final de los 400 metros con vallas pero no pudo entrar en el medallero, quedando en la séptima posición.

Tres años han pasado después de ese momento y Woodruff, de 31 años, tendrá nuevamente una oportunidad de meterse dentro de las tres primeras posiciones.

Woodruff saldrá del carril N.°8 y tendrá como principales rivales a la actual campeona mundial Femke Bol (Países Bajos), además de las estadounidenses Anna Cockrell, Jasmine Jones y Dalilah Muhammad. También disputarán la final Emma Zapletalová (Eslovaquia), Naomi Van den Broeck (Bélgica) y Shiann Salmon (Jamaica).

Para aspirar a una medalla, la destacada atleta panameña tendrá que por lo menos mantener la marca lograda en semifinales y mejorarla si es posible.

Un punto a favor para la también finalista en juegos olímpicos es que se encuentra en un excelente momento de su carrera, con una buena temporada complementada con una completa preparación.

Woodruff clasificó este año a la final de su especialidad en la Liga de Diamante, la principal contienda mundial del atletismo y se ubicó en la cuarta posición.

En el mundial que actualmente disputa, clasificó sin problemas en su heat preliminar, ganándolo con un tiempo de 54.60 y ayer, en semifinales, impuso un nuevo récord sudamericano con registro de 52.66, siendo la mejor marca de su carrera deportiva.

Su tiempo le valió ubicarse en la primera posición de su heat de semifinales y la segunda mejor marca de esta etapa.